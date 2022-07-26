تأسيس ما يقرب من 10.000 شركة أجنبية في تركيا في الـ6 أشهر الأخيرة

تأسست في تركيا في النصف الأول من هذا العام حوالي 9.828 شركة أجنبية برأسمال إجمالي قدره 300 مليون دولار، وفقاً للبيانات الرسمية.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة 64.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبدأت حوالي 884 شركة من تلك التي تم تأسيسها في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، العمل كشركات مساهمة و 8.944 شركة محدودة، في حين بلغت نسبة رأس المال الأجنبي 80.8%، وفقاً لبيانات اتحاد الغرف والتبادلات السلعية في تركيا.

وتشير المعلومات أن حوالي 640 من تلك الشركات المنشأة حديثاً مملوكة لإيرانيين و500 منها مملوكة لروس و 269 شركة ألمانية و 266 شركة لسوريين و 186 لمصريين. وتلا هذه الدول مالكون من الأردن لـ 179 شركة ، وباكستان 162 شركة وأذربيجان 160 شركة والعراق 159 شركة والولايات المتحدة 141 شركة.

واحتلت إسطنبول المرتبة الأولى في قائمة الولايات التي تم فيها تأسيس معظم شركات رأس المال الأجنبي مع 6.122 شركة، في الفترة المذكورة. وتبعها أنطاليا بـ 767 شركة والعاصمة أنقرة بـ 402 شركة ومرسين بـ353 شركة، وبورصة بـ 262 شركة.

ولم يُسجل في بعض الولايات التركية مثل أرداهان وبيتليس وبارتين وتشانكيري وغوموشهانة وسينوب، إنشاء شركات رأس مال أجنبية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم في النصف الأول من العام الماضي، تأسيس حوالي 5.978 شركة برأس مال أجنبي يعادل 3.2 مليار ليرة تركية.