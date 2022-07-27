قيمة صادرات العسل التركي تتجاوز الـ23 مليون دولار

حققت الصادرات التركية من العسل نمواً بنسبة 75 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، وبلغت عائداتها 23 مليون و829 ألف دولار.

جاء ذلك وفق بيانات أحصتها الأناضول من اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود في تركيا، حول عائدات البلاد من العسل في الأشهر الستة الأولى من العام.

وبلغت كمية العسل المصدرّ خلال الفترة المذكورة 8 آلاف و892 طنا، ووصلت تلك الكميات أسواق 46 دولة حول العالم.

وبهذا حققت صادرات العسل خلال النصف الأول من العام الحالي، زيادة بنسبة 134 بالمئة في الكمية، و75 بالمئة في العائدات.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر استيرادا للعسل التركي، بواقع 7 ملايين و904 ألف و362 دولار، تلتها ألمانيا بـ 3 ملايين و640 ألف و94 دولار، ثم إسبانيا بـ 3 ملايين و378 ألف و193 دولار.