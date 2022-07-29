الصادرات التركية تسجل ارتفاعاً بنسبة 18.7 بالمئة في يونيو

شهدت الصادرات التركية زيادة بنسبة 18.7 بالمئة في شهر يونيو/حزيران الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان الجمعة، أنّ حجم الصادرات في يونيو/حزيران بلغت 23 مليارا و428 مليون دولار.

بالمقابل بلغ حجم الواردات في يونيو/ حزيران 31 مليارا و595 مليون دولار مسجلة زيادة بنسبة 39.7 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 184.5 بالمئة، وبلغ 8 مليارات و167 مليون دولار في يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام السابق

أما أرقام الصادرات في النصف الأول من العام الجاري، فسجلت زيادة بنسبة 20 بالمئة حيث بلغت 125 مليارا و866 مليون دولار، أما الواردات فزادت بنسبة 40.6 بالمئة لتصل 177 مليارا و267 مليون دولار