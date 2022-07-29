شركة "صانمان" التركية تستحوذ على أكبر شركة بيع تجزئة للألعاب في رومانيا

أعلنت شركة ألعاب "صانمان" Sunman التركية البارزة الخميس، أنها أتمت صفقة للاستحواذ على أكبر شركة بيع تجزئة للألعاب في رومانيا.

و"صانمان" شركة رائدةً في السوق التركية في بيع الألعاب بالتجزئة والتوزيع والتصنيع، بينما تعد "نوريل" مالكةً لأكبر متاجر تجزئة الألعاب ومنتجات الأطفال في رومانيا.

وقالت إدارة شركة "صانمان" التي تأسست عام 1985، إنها تتطلع إلى توسيع وجودها في الخارج من خلال هذه الصفقة، وتوسيع نطاق منتجاتها وصادراتها. لكنها لم تكشف عن حجم الصفقة.

وتعمل الشركة التركية تحت علامتي "صانمان" و"تويز شوب"، وتدير ما يقرب من 250 متجراً في تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

وجاء افتتاح متجر لها في كوسوفو في وقت سابق من هذا الشهر، كأول تجربة لها في الخارج.

وفي حديث له مع الإعلام المحلي قال "جيم صانمان" رئيس المجموعة: "لقد قمنا بتقييم فرص الشراء في الخارج لفترة طويلة في إطار استراتيجيات النمو الموجهة للتصدير، ونقيم استحواذنا على العلامة التجارية الرومانية نوريل، كخطوة مهمة ستزيد من حصتنا في السوق الخارجية وفي المنطقة وتدعم صادراتنا".

يذكر أن شركة "نوريل" بدأت كشركة عائلية في الثمانينيات، واستحوذت عليها "إنتربرايز إنفستر" إحدى أكبر شركات الأسهم الخاصة في وسط وشرق أوروبا عام 2016.

ثم قامت بتشغيل شبكة من 47 متجراً، ووصل عددها اليوم إلى حوالي 88 متجراً عبر رومانيا. وهي تدير منصة على الإنترنت تغطي بلغاريا أيضاً.

ومن المتوقع أن تحقق شركة "نوريل" إيرادات عالية تبلغ حوالي 64 مليون دولار، حسبما أفادت "إنتربرايز إنفستر" في بيان صدر مؤخراً.

من جانبه قال "داريوش بيترزاك" نائب رئيس "إنتربرايز إنفستر": "تعتبر نوريل اليوم اللاعب الوحيد في رومانيا الذي يقدم خدمة شاملة حقاً تزيد من التآزر عبر الانترنت وفي المتاجر. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من رحلة نوريل نحو تنسيقات تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية الرائدة في السوق والتي توفر أفضل تجربة تسوق".

مضيفاً أن التحول في التفضيلات نحو المنتجات المبتكرة والترفيهية والتعليمية سيعود بالفائدة على "نوريل" بفضل قدرات الشركة القوية في تطوير المنتجات والتزويد بالمصادر.