فيراري تسجل زيادة كبيرة في مبيعاتها من السيارات الرياضية في القارة الأمريكية

سجلت شركة "فيراري" الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة زيادة في أرباحها للعام 2022 بعد الإبلاغ عن زيادة بنسبة 22% في أرباح الربع الثاني من العام مع تضاعف المبيعات في القارة الأمريكية.

سجلت الشركة المصنعة للسيارات الرياضية الفارهة أرباحا صافية بلغت 251 مليون يورو (257 مليون دولار) في أبريل/ نيسان وحتى يونيو/ حزيران، ارتفاعا من 206 مليون يورو حققتها في نفس الفترة من عام 2021.

وارتفعت الإيرادات بمقدار الربع لتصبح 1.29 مليار يورو.

رفعت فيراري، ومقرها مدينة مارانيلو بشمال إيطاليا، توقعات صافي إيراداتها إلى 4.9 مليار يورو، من 4.8 مليار يورو، وحددت 1.7 مليار كحد أدنى للنطاق بدلا من الأعلى للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاهلاك.

ارتفعت الشحنات في هذه الفترة بنسبة 29 بالمائة لتصل إلى 3455 سيارة مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.

كان ذلك مدفوعا بالأمريكتين، حيث زادت المبيعات هناك بأكثر من الضعف إلى 1053 سيارة بعد أن كان الرقم 649.

هذا وقد سيطرت سيارات الاحتراق الداخلي التقليدية على عمليات التسليم، عند حوالي 83 بالمائة، بينما شكلت ثلاثة سيارات هجينة 17 بالمائة فقط من المبيعات.