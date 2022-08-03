شركة تركية رائدة في إنتاج الألماس الصناعي تفوز بتمويلٍ قدره 12.8 مليون دولار

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حصلت إحدى أهم الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المواد المتقدمة في تركيا، على استثمار بقيمة 12.8 مليون دولار في جولة تمويل قادتها مؤسسة "أساس برايفت ايكويتي" Esas Private Equity.

وتنتج "ابسيلون" Appsilon الماس في بيئة معملية صناعياً، وهي تتطلع إلى توجيه رأس المال الأخير لتسريع عمليات البحث والتطوير وتعزيز قدرتها الإنتاجية. وقالت الشركة إنها تسعى لتوسيع حصتها العالمية في هذا المجال.

وأكد الشريك المؤسس لشركة "ابسيلون" والمدير التنفيذي للتكنولوجيا "تايلان إيرول" أنه متحمس لقيام المؤسسة بتطوير تقنيات الماس إلى جانب إنجاح الشركة في تسويق التقنيات العميقة التي طوروها خلال فترة التحول التكنولوجي لسوق الماس.

وقال: "نهدف إلى تحقيق مكانة مهمة واستراتيجية في مجال المواد العالمية إلى جانب شراكتنا مع مؤسسة أساس"، مضيفاً أنهم يعملون على تطوير مشاريع مشتركة مع أهم الجامعات والمؤسسات في العالم من خلال فريق مكون من 30 شخص في مكاتبهم في مدينة دلفت في هولندا وإسطنبول. وأشار إلى أنهم أصبحوا أحد موردي الماس المهمين في العديد من المجالات مثل تقنيات الكم quantum واستكشاف الفضاء والتكنولوجيا الحيوية والمجوهرات.

وأوضح أنهم يسعون في الفترة المقبلة لتعزيز "كل من تقنياتنا وموقعنا في السوق من خلال توسيع فريقنا".

من جانبها، قالت مؤسسة "أساس برايفت ايكويتي" إنها فخورة بدعم المهندسين الأتراك الذين أظهروا نجاحاً بارزاً في مجال المواد المتقدمة و أن "ابسيلون" إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الألماس في بيئة معملية، تقع في إطار هدفهم للاستثمار في المبادرات القائمة على التكنولوجيا في تركيا.

بقلم: TIMUR SIRT