الصادرات التركية إلى ألمانيا تحطم رقماً قياسياً وتسجل 11.1 مليار دولار

وبلغ نمو الصادرات التركية لألمانيا خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي 12.4 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت محطمة رقماً قياسياً على الإطلاق.

وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، تصدر السوق الألماني نظيراته العالمية الأخرى الأكثر استيراداً من تركيا، بين يناير/ كانون الثاني-يوليو/ تموز 2022.

ووفقاً لهذا فقد استحوذت الصادرات التركية إلى ألمانيا، على 7.7 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد.

وعلى صعيد المنتجات التركية الأكثر تصديراً لألمانيا، تصدرت السيارات القائمة بـ مليارين و505 ملايين دولار، تلتها منتجات الملابس الجاهزة بـ مليارين و189 مليون دولار ثم المعادن بـ مليار و271 مليون دولار.