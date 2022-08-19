الخطوط التركية تفوز بلقب "الرابح الأكبر" مع تعافي قطاع الطيران

صنفت صحيفة ليزيكو الفرنسية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية الخطوط الجوية التركية بين شركات الطيران الأكثر نشاطاً عالمياً،

وأكدت استناداً إلى تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية يوروكونترول، أن الناقل التركي نجح في تحقيق أرباح كبيرة وإحراز مراكز متقدمة في الترتيب العالمي.



جاء ذلك في مقال نشرته الصحيفة، الثلاثاء الماضي، تحت عنوان "الخطوط الجوية التركية تبرز كأكبر رابح في أزمة الأجواء الأوروبية".



وأشارت الصحيفة أن الخطوط الجوية التركية كانت الأكثر ربحا بين شركات الطيران المحلية في أوروبا، وأول شركة طيران دولية حققت أرباحا عام 2021.



وأفادت بأن إيرادات الشركة تجاوزت ملياري دولار خلال النصف الأول من عام 2022.



ولفتت إلى أن الخطوط الجوية التركية هي الأكثر نشاطاً بين شركات الطيران التقليدية النشطة في الأجواء الأوروبية بمعدل 1506 رحلات يومية.

وذكرت أن الترتيب العالمي للخطوط الجوية التركية في سوق الشحن الجوي صعد من المركز العاشر إلى الرابع، مشيرة إلى أنها ضاعفت خدماتها بنسبة 60% منذ عام 2019.



كما أوردت أن "مطار اسطنبول الدولي كان له الدور الأكبر في تحقيق هذا التقدم، بسبب القدرة الاستيعابية التي يتمتع بها والتي تفوق مطار أتاتورك القديم بـ 10 أضعاف".



يشار أن الخطوط التركية الجوية من ضمن أكثر الخطوط تنظيماً لرحلات إلى دول أخرى على مستوى العالم، حيث ينفذ أسطول الشركة رحلاته إلى 325 مطار في 320 مدينة تقع في 127 دولة، 43 دولة منها في أوروبا و14 دولة في منطقة الشرق الأوسط و22 دولة في الشرق الأقصى، و39 دولة إفريقية و9 دول في الأمريكيتين.

بالإضافة إلى نقل الركاب، تعمل الخطوط الجوية التركية جسراً مهماً لتطوير العلاقات التجارية الدولية عبر تقديم خدمات نقل البضائع ضمن شبكة رحلاتها الواسعة.