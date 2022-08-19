تركيا تشدد التدقيق على متاجرات غير قانونية في السيارات أدت إلى أسعار باهظة

صرح وزير الخزانة والمالية التركي أن حوالي 100 ألف شخص في تركيا خضعوا للتدقيق بعد التشكك في أنهم مسؤولون عن الزيادات الباهظة في الأسعار في سوق السيارات.

وجاءت تصريحات الوزير نور الدين نباتي في الوقت الذي كشفت فيه الحكومة عن لائحة جديدة تهدف إلى كبح جماح ارتفاع أسعار السيارات الجديدة.

وتعرضت أسعار المركبات في تركيا للإرتفاع المتزايد على خلفية النقص المستمر في المكونات، وتراجع الإمدادات إلى جانب الطلب القوي وانخفاض قيمة الليرة التركية، ما جعل الواردات أكثر تكلفة.

وقال الوزير نباتي أنه تم القبض على 100.000 دافع ضرائب اشتروا وباعوا أكثر من عدد معين من السيارات دون وجود سجل ضريبي، ما تسبب في زيادات كبيرة في الأسعار وتشكيل اقتصاد غير رسمي في سوق السيارات المستعملة.

وأضاف: "كما في قطاع العقارات، لن نعطي فرصة لأولئك الذين يخلون بتوازن العرض والطلب في قطاع السيارات من خلال إجراء زيادات مصطنعة في الأسعار".

وكانت صناعة السيارات واجهت عدداً كبيراً من المشاكل مؤخراً منها التضخم ومعدلات القروض المرتفعة واختناقات سلسلة التوريد والنقص المستمر في الرقائق وغيرها.

وألقى كل من المستهلكين والحكومة باللوم على بائعي السيارات، في التلاعب بالأسعار حيث كثفت الحكومة عمليات تدقيقها للحد من الأسعار وجعل ثمن المركبات ضمن الحدود الطبيعية.

وقال نباتي إنه تم إجراء عمليات تفتيش مفصلة حول الوكلاء والأفراد الذين يشترون ويبيعون المركبات الجديدة والمستعملة.

مؤكداً أنهم بدؤوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الذين لا يوفون بالتزاماتهم الضريبية ويسببون المضاربة في السوق. وأنهم يواصلون عمليات التفتيش في الموقع.

وبحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء، سيتعين على الشركات وصالات عرض السيارات وشركات تأجير السيارات الآن الاحتفاظ بالسيارات التي يحصلون عليها لمدة 6 أشهر وتغطية ما لا يقل عن 6000 كيلومتر، قبل السماح لهم ببيعها.

وكانت مبيعات سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا قفزت بنسبة 9.1% على أساس سنوي في يوليو/تموز وفقاً لبيانات جمعية موزعي السيارات.