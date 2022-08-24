زيادة الطلب الخارجي على السخانات الكهربائية التركية

ضاعف مصنع السخانات الكهربائية الواقع في ولاية طرابزون التركية إنتاجه لتلبية الطلبات المتزايدة من الدول الأوروبية، مع توقعات بحدوث نقص في الغاز الطبيعي في فصل الشتاء المقبل.

ويعمل المصنع التركي تحت اسم شركة "جيمسان لصناعة وتجارة الأجهزة الكهربائية" في المنطقة الصناعية المنظمة في بشيك دوزو، ويوفر المنتجات المحلية في جميع أنحاء أوروبا تقريباً.

وخلال حديثه مع الإعلام المحلي قال عثمان البيرق رئيس مجلس إدارة الشركة إن المصنع الذي أسسه والده عام 1980 تحول بعد 6 سنوات إلى شركة رائدة.

وذكر البيرق أنهم أنتجوا بادئ الأمر سخانات مياه كهربائية لكنهم بدأوا عام 2000 في إنتاج سخانات كهربائية تعمل بالأشعة تحت الحمراء بالكربون.

مشيراً أنهم يهدفون للمساهمة في الاقتصاد التركي من خلال فتح توكيلات في الداخل والخارج "حاولنا تلبية الحاجة إلى السخانات الكهربائية الناشئة عن العرض والطلب في السوق. شركتنا في طرابزون هي الوحيدة التي تنتج السخانات الكهربائية". لافتاً النظر إلى أن الشركة توسعت في الخارج أيضاً من خلال المشاركة في المعارض الدولية وأضاف: "نعمل على تلبية مطالب العديد من الدول، خاصة ألمانيا وهولندا وسويسرا وفرنسا".

وتصدر الشركة إلى ما يقرب من 60 دولة منها 35 من العملاء الدائمين. كما أن لديها وكلاء في ألمانيا والمملكة المتحدة.

وأوضح البيرق أن الطلب الأكبر جاء من ألمانيا مؤخراً بسبب نقص الغاز الطبيعي، متوقعاً أن تستمر أزمة الطاقة لفترة طويلة في الدول الأوروبية وأن ألمانيا وسويسرا وهولندا وفرنسا تتخذ استعدادات أولية من خلال تثبيت طلبات مسبقة لهذه المنتجات، ما أدى إلى زيادة إنتاج الشركة بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي حيث زاد الطلب بنحو 90%، وهو الأمر الذي جعل المصنع يعمل بكامل طاقته.

وتستعد أوروبا وألمانيا خصوصاً لمواجهة أزمة طاقة هذا الشتاء بعد انخفاض حاد في تدفق الغاز من روسيا، المورد الرئيسي لهما.

وبعد أن تضاءلت عمليات تسليم الغاز من روسيا بسبب ما تصفه موسكو بقضايا الصيانة، قالت برلين إن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح، ما دفع الاتحاد الأوروبي للاتفاق على خطة طارئة لكبح الطلب.

وأكد البيرق أنهم أخذوا في الاعتبار النقص المتوقع في الغاز الطبيعي في أوروبا وقاموا باستعداداتهم وفقاً لذلك وأولها توفير المواد الخام اللازمة للإنتاج. مشيراً إلى أن الحاجة إلى الماء الساخن في أوروبا ستزداد مع قدوم الشتاء، وأن طلبات سخانات المياه زادت أيضاً بنسبة 40%.