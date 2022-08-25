ديفاكتو التركية تفتتح فرعاً جديداً في سكاي مول بمصر

افتتحت شركة ديفاكتو (DeFacto) إحدى أبرز شركات الملابس الجاهزة في تركيا، فرعها الـ22 في مصر.

وأعلنت الشركة، الخميس، أنها افتتحت في 18 أغسطس/ آب الجاري، فرعها الجديد في سكاي مول أحد أهم مراكز التسوق في مصر.

وأشارت أن فرعها الجديد يقدم مجموعات واسعة من المنتجات الخاصة بالسيدات والرجال والأطفال.

تأسست ديفاكتو في عام 2003 على يد زكي جمال أوزين والرئيس التنفيذي لشركة أوزون للمنسوجات وافتتحت أول متجر لها في عام 2005، وتعمل في أكثر من 50 دولة حول العالم مع أكثر من300 متجر داخل تركيا و500 متجر خارجها وأكثر من 14000 موظف.

وتهدف شركة ديفاكتو التوسع في 180 دولة بحلول عام 2025.