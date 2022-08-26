شركة "تيمسا" التركية تعرض الطراز الخامس لحافلتها الكهربائية لأول مرة في هانوفر

تعزيزاً لتصدير مركباتها المحلية التي طورها المهندسون الأتراك إلى مناطق جغرافية مختلفة، تعمل "تيمسا" Temsa على الترويج لطرازها الكهربائي الخامس من الحافلات "LD SB E" في معرض النقل في هانوفر وفقاً لبيان الشركة يوم الخميس.

ويعقد معرض النقل في هانوفر وهو أحد أهم معارض المركبات التجارية في العالم، من 19 إلى 25 سبتمبر/أيلول 2022. ويستضيف المعرض الذي تشارك فيه أكثر من 1200 شركة من 40 دولة مختلفة، العروض الترويجية الجديدة و حلول المركبات الكهربائية لشركات تصنيع المركبات التجارية الرائدة في العالم.

ويشارك المصنعون الأتراك في المعرض بحضور قوي أيضاً حيث ستقدم "تيمسا" النموذج الخامس "LD SB E" الذي أعدته للإنتاج بالجملة. وسيقام الحدث الترويجي للحافلة في جناح الشركة في 19 سبتمبر/أيلول مع تغطية إعلامية كبيرة. كما ستعرض الشركة أيضاً طرازات الحافلات الكهربائية المجددة في المعرض الذي يقام في هانوفر مرةً كل عامين ويعتبر واحداً من أهم الفعاليات في هذا القطاع في العالم.

وخلال عرضه لوجهات نظره في بيان الشركة قال "تولغا كان دوغانجي أوغلو" الرئيس التنفيذي لـ "تيمسا"، إنه بالرغم من كل الظروف الصعبة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، إلا أنهم ينفذون بحزم استراتيجيات النمو العالمي الموجهة نحو الكهربة.

وأضاف: "إن حافلتنا الكهربائية الجديدة LD SB E التي سنقوم بالترويج لها في معرض هانوفر، هي المؤشر الأكثر واقعية لهذا التصميم".

مؤكداً أنه من خلال "ثقافة العمل المرنة والحيوية والديناميكية المبنية على الاستدامة والتكنولوجيا، فإننا من بين اللاعبين الأساسيين في إنتاج المركبات الكهربائية في بلدنا وجميع أنحاء العالم".

ومضى يقول: "بصفتنا علامة تجارية ولدت ونشأت في تركيا، فهذه الرؤية القوية التي طرحناها في مثل هذه الأحداث مهمة جداً لشركة تيمسا وعموم الصناعة التركية، في إظهار شغف الأتراك بالإنتاج ذي القيمة المضافة".

وشدد "دوغانجي أوغلو" على أن "سياراتنا الكهربائية التي تسير على الطرق من السويد إلى الولايات المتحدة ومن رومانيا إلى فرنسا اليوم، ستستمر في المساهمة في مستقبل مستدام باحتلال مكانها في مناطق جغرافية أوسع بكثير من خلال مجموعة منتجاتنا الموسعة".

يذكر أن شركة "تيمسا" التي تعمل بالشراكة مع مجموعة صابنجي القابضة وشركة سكودا للنقل، قامت على مدار العامين الماضيين، بإعداد 4 نماذج مختلفة للمركبات الكهربائية للإنتاج بالجملة.

كما طورت الشركة أول حافلة كهربائية محلية في تركيا مع شركة الدفاع العملاقة أسيلسان، فضلاً عن تصدير طرازين من الحافلات الكهربائية أحدها بطول 12 متراً والآخر بطول 9 أمتار إلى مناطق جغرافية مختلفة من العالم. كذلك قدمت في الأشهر السابقة طراز TS 45E، الذي طورته خصيصاً لسوق الولايات المتحدة.