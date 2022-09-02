الإمارات العربية تسعى لإتمام صفقة التجارة الحرة مع تركيا في الأسابيع المقبلة

أوضح وزير التجارة الإماراتي الخميس، سعي الإمارات العربية المتحدة إلى إتمام اتفاقية تجارة حرة مع تركيا في الأسابيع المقبلة، بعد 4 أشهر تقريباً من بدء المفاوضات.

وتأتي تصريحات وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني أحمد الزيودي بشأن الصفقة التي من المتوقع أن تعزز التجارة الثنائية بشكل كبير بين البلدين، في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى بناء جسور اقتصادية بعد خلاف دام سنوات.

وكتب الزيودي على تويتر في إعادة تغريدة لنظيره التركي: "نهدف إلى إنهاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في الأسابيع المقبلة، وبناء علاقات تجارية واستثمارية أعمق وأكثر جدوى مع أحد أهم اقتصادات المنطقة".

وقال وزير التجارة التركي محمد موش على تويتر "ناقشنا الوضع الحالي للمفاوضات الجارية بين تركيا والإمارات حول الاتفاقية والخطوات اللازمة لإتمامها".

وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تنفيذ العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، والمعروفة باسم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقد وقعت اتفاقيات تجارية مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا هذا العام.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز حرية حركة البضائع من خلال خفض الرسوم الجمركية.

وقال الزيودي إنه من المتوقع أن تضاعف الاتفاقية التبادل التجاري بين البلدين.

وتحركت مؤخراً أنقرة وأبو ظبي لوضع سنوات من التوتر في العلاقات وراءهما، ما فتح الأبواب لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية اتسمت بتعاون اقتصادي أعمق بعد نزاع دام عقود.

وقام الرئيس رجب طيب أردوغان بزيارة العودة إلى الإمارات في منتصف فبراير/شباط، بعد رحلة قام بها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنقرة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني والتي شكلت خطوة مهمة نحو التغلب على الخلافات.

وتميزت الزيارة التي كانت الأولى من نوعها التي يقوم بها أردوغان إلى الدولة الخليجية منذ عام 2013، بمجموعة من الاتفاقيات بما في ذلك التجارة والصناعة والدفاع والصحة والعلوم الطبية والنقل البري والبحري والعمل المناخي.

وأسفرت الزيارة في نوفمبر/تشرين الثاني عن اتفاقات استثمارية بمليارات الدولارات وكانت أول زيارة رسمية لمحمد بن زايد إلى تركيا منذ عام 2012 وأعلى زيارة يقوم بها مسؤول إماراتي منذ أن تراجعت العلاقات بين البلدين.

وتعد الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج بحجم تجارة ثنائية يبلغ حوالي 8 مليارات دولار.

وتراجعت قيمة التداول إلى 6.9 مليار دولار في 2018 ، قبل أن تنتعش إلى ما يقرب من 7.9 مليار دولار في 2019 بحسب البيانات الرسمية. وارتفع الحجم أكثر إلى 8.3 مليار دولار عام 2020 بالرغم من جائحة فيروس كورونا، قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 7.6 مليار دولار العام الماضي.

وبلغ إجمالي التجارة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام حوالي 5.2 مليار دولار. كما بلغ إجمالي صادرات تركيا إلى الإمارات العربية المتحدة حوالي 2.86 مليار دولار، بانخفاض 13.2% على أساس سنوي، في حين قفزت الواردات 56.7% إلى ما يقرب من 2.34 مليار دولار.