3.11 مليار دولار عائدات صادرات الأثاث المنزلي التركي خلال 8 أشهر

بلغت عائدات تركيا من صادرات الأثاث المنزلي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 3.11 مليارات دولار، فيما احتلت العراق المرتبة الأولى من حيث الدول الأكثر استيراداً للأثاث التركي.

وأوضح بيان صادر عن اتحاد المصدرين في إسطنبول، الثلاثاء، أن العراق احتل خلال الفترة المذكورة، المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيراداً للأثاث التركي، بقيمة وصلت إلى 337 مليون دولار.

فيما جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ272.4 مليون دولار، وإسرائيل ثالثة بـ169.5 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية رابعة بـ169.3 مليون دولار.

وذكر البيان أن قيمة صادرات الأثاث خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، بلغت 407 ملايين دولار.

ويرى ممثلون عن القطاع أن الطلب على الأثاث التركيّ حقق زيادة في التصدير، مستفيداً من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وما تبعها من عقوبات دولية على روسيا، ما قلص حجم عمل العديد من شركات الأثاث العالمية.

وأبرزها شركة "أيكيا" IKEA التي تمتلك 4 مصانع لإنتاج الأثاث في الاتحاد الروسي، التي اضطرت لتقليص حجم عملها واستثماراتها وإغلاق مصانعها، الأمر الذي دفع موسكو إلى التوجّه إلى تركيا من أجل تلبية احتياجاتها من الأثاث.

وحققت صادرات الأثاث التركيّ إلى روسيا زيادة بنسبة 88.1 %، في الفترة من يناير/كانون الثاني، إلى يونيو/حزيران من العام الجاري 2022، بقيمة بلغت 65 مليون دولار، وفق ممثلين عن القطاع.