العنب المجفف التركي من كيليس إلى العالم

يتطلع اتحاد منتجي العنب في ولاية كيليس التركية لزيادة حصتهم في سوق العنب المجفف "الزبيب" داخل تركيا وخارجها عبر علاماتهم التجارية الخاصة.

من جهته قال رئيس الاتحاد شيخ محمد يالتشين، إن رابطتهم تأسست عام 2021، وتضم نحو 250 عضوا.

وأشار أن الاتحاد أسس علاماته التجارية الخاصة باسم "كيليس هوروز كرم" لتسويق منتجاته في الأسواق المحلية والخارجية، وفي مقدمتها الزبيب.

وأشار أن "كيليس هوروز كرم" انتجت نحو 1400 طن من العنب المجفف العام المنصرم، مؤكدا استعداداتهم لتسويق منتجات مختلفة مثل الدبس وسجق الجوز.

ويتميز الزبيب في كيليس، من نوع "هوروز كاراسي"، بنسبة السكر العالية فيه، وخواصه المفيدة للصحة، واحتوائه على نسب كبيرة من الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم.