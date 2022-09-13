شركة شيري الصينية لصناعة السيارات تنشأ مصنعًا في تركيا

وضعت شركة "شيري" الصينية لصناعة السيارات عملية إنتاج السيارات في تركيا ضمن خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة.

جاء ذلك في معرض إجابة نائب رئيس الشركة، جينغهاي ماي، على أسئلة مراسل الأناضول، حول دخول شركة تصنيع السيارات الصينية شيري إلى السوق التركية.

وأضاف ماي أن شركته عاقدة العزم على تطوير أنشطتها في السوق التركية تدريجيا، وإنشاء مصنع للسيارات في تركيا بغرض التصدير إلى أوروبا.

وأعرب عن سعادته البالغة لدخول شيري إلى السوق التركية، وقال: "نولي دائمًا أهمية كبيرة للسوق التركية. لقد اكتسبنا خبرة كبيرة في العشرين عامًا الماضية ما مكننا من إدخال تحسينات على منتجاتنا من حيث التصميم والأداء".

وتابع قائلا: "إن صورة شيري الجديدة في تركيا مختلفة تمامًا عن صورتها التي كانت موجودة قبل 10 سنوات، الآن هو الوقت المناسب لعودة شيري إلى تركيا".

** سنقف دائمًا إلى جانب عملائنا

وأفاد ماي أن التجربة التي اكتسبتها شيري خلال مسيرتها الصناعية مكنتها من تطوير الإنتاج، وأن الشركة عاقدة العزم على إنشاء فرع لها في إسطنبول بشكل خاص، لإطلاع العملاء على آخر التقنيات التي وصلت إليها.

وأضاف: "سنكون دائمًا إلى جانب العملاء والشركاء والمستخدمين النهائيين، وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل المنتجات وأفضل السيارات. نحن نولي أهمية كبرى لإستراتيجية الأسعار وجودة الخدمات ومواصلة تحسين الإنتاج وتقديم أفضل المنتجات والخدمات للزبائن".

وذكر أن شيري ستدخل السوق التركية هذا العام من خلال سيارات Tiggo و7 Pro، وTiggo 8 Pro، وOmoda 5، إضافة إلى طرح السيارات الكهربائية للبيع في السوق التركية.

ونوه ماي إلى أهمية كون تركيا بلد منفتح جدًا على الابتكارات، وأن العملاء الأتراك سيرحبون دائمًا بالعلامات التجارية التي تقدم لهم أفضل الخدمات.

** حصتنا السوقية في تركيا ستكون جيدة جدًا

وفيما يتعلق باستراتيجية شيري في السوق التركية، قال: "أعتقد أن لدينا استراتيجية ناضجة للغاية في السوق التركية. اتخذنا الخطوة الأولى ولدينا استراتيجية مدتها خمس سنوات تهدف إلى توسيع حصتنا في السوق التركية".

وأضاف: "نحن واثقون جدًا من منتجاتنا والجودة والتكنولوجيا والخدمات التي نوفرها. شيري أنجزت أعمالًا ناجحة جدًا في السوق العالمية ولمدة 19 عامًا متتالية".

وتابع: "كما احتلت الشركة المركز الأول في تصدير المنتجات الصينية إلى الأسواق العالمية. لذلك، نعتقد أن حصتنا السوقية في تركيا ستكون جيدة جدًا وستزيد بمعدل مرتفع جدًا".

وأكد ماي أن لديهم استراتيجية طويلة الأمد في تركيا، وقال: "سنقف دائمًا إلى جانب شركائنا المحليين والمستخدمين النهائيين. تركيا سوق مهم للغاية يقع بين أوروبا وآسيا، وهي مكان جيد جدًا لاستراتيجيتنا المستقبلية لدخول أسواق الاتحاد الأوروبي".

** ليس لدينا مشكلة في العرض

ولفت ماي إلى أن شركة شيري لا تتأثر بمشاكل التوريد والرقائق العالمية التي أثرت بشكل سلبي على قطاع صناعة السيارات.

وأشار إلى حقيقة أن مشكلة الرقائق أثرت على العديد من الشركات المصنّعة للسيارات، خاصة أثناء جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال: "لا تواجه منتجات شيري مشكلة في الإمداد. نحن قادرون على تسليم الطلبيات في الوقت المحدد. هذه واحدة من الميزات المهمة التي نوفرها للمستوردين".

وذكر ماي أن استراتيجية شيري تقوم على "الربح المتبادل"، وقال: "هناك العديد من الشركات المصنعة للسيارات في تركيا، لذلك أستطيع القول إنها مركز مهم لإنتاج السيارات، خاصة أن تركيا بلد قريب من الأسواق في أوروبا وآسيا".

واختتم بالقول: "أعتقد أنه مع تطور شركتنا في السوق التركية سوف يمكننا من تعزيز موقعنا في السوق الأوروبية كذلك".