التركية للشحن تنقل السيارة المحلية "توجو" إلى الأرجنتين

أشرفت شركة "توركيش كارغو" للشحن الجوي، والتابعة للخطوط الجوية التركية، على نقل السيارة المحلية "Togg" إلى الأرجنتين لإجراء سلسلة من الاختبارات.

وقال المكتب الإعلامي للخطوط التركية، في بيان الأربعاء، إنه تم نقل السيارة المحلية إلى مدينة تييرا ديل فويغو في الأرجنتين في ظل استمرار اختباراتها مثل الطريق والسلامة والأداء والمدى / البطارية في مراكز الاختبار المعتمدة حول العالم.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الخطوط التركية أحمد بولات، في البيان، بالأداء الناجح للسيارة المحلية خلال الاختبارات الدولية.

وعبر بولات عن اعتزازه بإشراف الخطوط التركية على إيصال السيارة المحلية إلى مختلف المناطق حول العالم.

من جهته أعرب المدير التنفيذي للمجموعة المنفذة لمشروع السيارة التركية المحلية (TOGG) غورجان قره قاش، عن سعادته حيال التعاون مع الخطوط التركية في نقل السيارة إلى الأرجنتين لإجراء الاختبارات الشتوية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية مصنعة بإمكانات محلية خالصة، تدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

ومن المرتقب أن يكون مصنع السيارة المحلية جاهزا للإنتاج المتسلسل خلال الربع الأخير من العام الجاري، وتحديدا في 29 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.