الصادرات التركية إلى منطقة البلقان تحقق نمواً بنسبة 28.7 بالمئة

حققت الصادرات التركية إلى منطقة البلقان 13 مليارا و939 مليون دولار في الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي، وفق معلومات حصلت عليها الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، الأربعاء.

وجاء في البيانات أن صادرات الأشهر الثمانية الأولى من 2022، زادت 28.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت المعطيات أن قيمة صادرات تركيا إلى منطقة البلقان خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الماضي كانت 10 مليارات و828 مليون دولار.

وتصدرت رومانيا قائمة بلدان منطقة البلقان الأكثر استيرادا للمنتجات التركية خلال الفترة المذكورة، بـ4 مليارات و173 مليون دولار.

وجاءت بلغاريا في المرتبة الثانية بـ3 مليارات و59 مليون دولار، واليونان ثالثا بمليار و944 مليونا، ثم صربيا بمليار و164 مليون دولار.