بورصة السعودية تهبط بنسبة 1.92 بالمئة بفعل مخاوف الفائدة

أظهرت بيانات البورصة السعودية هبوط المؤشر العام بنسبة 1.92 %، 228 نقطة، ليقف عند مستوى 11602 نقطة، بعد مرور قرابة الساعة على الافتتاح، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وبحسب رصد وكالة الأناضول لبيانات البورصة، جاء تراجع المؤشر السعودي اليوم وسط هبوط جماعي للقطاعات التي تتألف منها البورصة.

وتراجع سهم شركة أرامكو السعودية، الأكبر وزناً بالسوق، 0.5 %، ومصرف الراجحي، ثاني أكبر وزن في المؤشر، 2.3 %، فيما تراجع البنك الأهلي، الثالث وزنا، بنسبة 1.7 %، وسط تراجع معظم البنوك المدرجة بأكثر من 1 %.

ويأتي هذا الهبوط بعد أن حقق المؤشر صعوداً بشكل كبير خلال أول خمسة أشهر من 2022، بدعم ارتفاعات القطاع البنكي المستفيدة من رفع أسعار الفائدة، كما ارتفعت شركات الطاقة والبتروكيماويات نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

فيما تراجع لاحقاً بأكثر من 15 %، بسبب مخاوف الركود الاقتصادي الأمريكي نتيجة توقعات تشديد السياسة النقدية بعد ارتفاع التضخم الأمريكي بوتيرة أعلى من التوقعات في أغسطس/آب عند 8.3 % مقابل 8.1 % كانت متوقعة.

رغم ذلك، يبقى المؤشر مرتفعاً بنحو 3 % منذ مطلع العام، بحسب الأناضول.