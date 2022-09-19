أسعار الذهب تقترب من أدنى مستوى في عامين

تراجعت أسعار عقود الذهب الفورية بنسبة 0.6 %، لتقترب من أدنى مستوى لها خلال عامين، في بداية التعاملات الأسبوعية، الاثنين، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع العوائد على السندات الأمريكية.

وتراجعت شهية المستثمرين تجاه الذهب كملاذ آمن مع ارتفاع مؤشر الدولار فوق 109.6 قرب أعلى مستوياته في 20 عاماً، وسط توقعات برفع قوي على أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة (06:23 ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.6 % أو 10 دولارات إلى 1665.6 دولاراً للأونصة، بأدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020.

ومن المقرر أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي غداً الثلاثاء، اجتماعاً للجنة السوق المفتوحة لبحث تطورات السوق النقدية والمالية والاقتصاد الكلي، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة والذي سيعلن مساء الأربعاء.

ويتوقع محللون أن يعلن الفيدرالي عن زيادة أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، بسبب ظهور بيانات للتضخم الأمريكي أعلى من توقعات السوق.