تضاعف مبيعات السيارات الكهربائية في تركيا 3 مرات

أظهرت بيانات لجمعية موزعي السيارات تضاعف مبيعات السيارات الكهربائية في عموم تركيا نحو 3 مرات خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت وكالة الأناضول أن عدد السيارات المباعة بلغ 3 آلاف و283 في الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب 2022، مقارنة بنحو ألف و100 سيارة لنفس الفترة 2021، وفق بيانات الجمعية.

وأشارت إلى أن إجمالي مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة انخفض خلال الفترة ذاتها بنسبة 8.5 %، وبلغ 458 ألفًا و446.

فيما حلت مبيعات سيارات البنزين في المركز الأول بـ250 ألفاً و401 سيارة، تلتها سيارات الديزل في المركز الثاني بـ 60 ألفاً 316 سيارة.