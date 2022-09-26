مجموعة "قرنفل" التركية تفتتح أول فرع لها في أوزبكستان

احتفلت مجموعة "قرنفل" التركية، متعددة الخدمات، بافتتاحها أول فرع لها في أوزبكستان، ضمن سياستها للتوسع في السوق الدولية.

وتمتد مسيرة قرنفل على مدى 35 عاما، غدت مجموعة "قرنفل" علامة تجارية مهمة في جغرافيا واسعة تشمل إفريقيا والشرق الأوسط، بحسب ما جاء في بيان نشرته المجموعة، اليوم.

وأعلنت المجموعة، مع افتتاح فرعها الجديد في العاصمة الأوزبكية طشقند، استعدادها لتقديم خدماتها في أوزبكستان عبر فريقها المتمرس وقواها العاملة الديناميكية.

ووفقا لبيانات نشرها مجلس المصدرين الأتراك عام 2019، احتلت مجموعة "قرنفل" المرتبة الـ 11 في قائمة الشركات التركية الأسرع نموا في الصادرات.

وتبرز مجموعة "قرنفل" على المستوى الدولي بأنشطتها في ليبيا، حيث تنفذ مشاريع ناجحة من خلال فروعها في طرابلس وبنغازي ومصراتة والبيضاء وزليتن وطبرق وخُمس والزاوية.

وتهدف المجموعة التي أسسها مرتضى قرنفل عام 1987 لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في عملية التنمية في تركيا، حيث تقوم بتوسيع هيكلها التنظيمي القوي وشبكة اتصالاتها الفعالة في مناطق مختلفة مع مرور كل يوم.

وتقدم مجموعة "قرنفل" خدماتها في 16 قطاعا مختلفا، وفي المقام الأول تأتي الخدمات اللوجستية، تليها مجالات الإنتاج والتوريد والقانون والتعليم والصحة والدفاع والبناء والنسيج والغذاء والإسكان والتعدين والنشر والإدارة المالية وإدارة السياحة والفنادق وتقنيات الأمن السيبراني.

كما تواصل دون إبطاء أنشطتها في النقل البحري والجوي، دون أن تغفل عن التركيز على مفهوم الخدمة الجيدة.