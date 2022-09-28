نمو حجم البضائع المنقولة عبر مضيق البوسفور في إسطنبول بنسبة 40 بالمئة

أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية نمو حجم البضائع المنقولة عبر مضيق البوسفور في إسطنبول 40 %، بين عامي 2005-2021.

وقالت في بيان، الأربعاء، إن حجم البضائع المنقولة عبر المضيق سجلت نمواً رغم قلة أعداد السفن العابرة، مشيرة إلى عبور 54 ألفاً و794 سفينة من البوسفور عام 2005، بحمولة إجمالية بلغت 468 مليوناً و105 آلاف طن.

وأفاد بأن حجم البضائع المنقولة خلال العام المذكور، بلغ 334 مليوناً و51 ألف طن متري.

أما في 2021، فقد شهد مضيق البوسفور عبور 38 ألفاً و551 سفينة، بحمولة إجمالية بلغت 631 مليوناً و921 ألف طن، وبلغ حجم البضائع المنقولة 465 مليوناً و357 ألف طن متري.

وشدد بيان الوزارة التركية، على زيادة مخاطر الملاحة البحرية في المضيق، مؤخراً، مقارنة بما كان عليه عام 2005، لا سيما مع زيادة أعداد السفن الضخمة ونوع البضائع الخطيرة العابرة من المضيق.

يشار إلى أن تركيا تعمل على مشروع "قناة إسطنبول المائية"، عبر تشكيل ممر مائي دولي جديد بين بحر مرمرة والبحر الأسود بالشطر الأوروبي للمدينة، لحماية النسيج التاريخي والثقافي لمضيق البوسفور وزيادة أمن الملاحة وحركة السفن فيه وتقليل الضغط عليه.