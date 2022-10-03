محصول موسم صيد السمك في البحر الأسود يفوق التوقعات

بعد مرور شهر على افتتاح موسم الصيد البحري في تركيا، وبفضل الصيد الوفير لأسماك الهامسي Hamsi (الأنشوجة الأوروبية) والبَلاميدا في البحر الأسود، عبر الصيادون والمواطنون على حد سواء عن ارتياحهم للموسم.

وفي حديث للأناضول أشار رئيس الاتحاد التعاوني للمنتجات البحرية، نامق أونلو إلى الصيد الوفير لسمك الهامسي والبلاميدا هذا الموسم بقوله إنهم لم يكونوا يتوقعون الكميات الكبيرة التي تم اصطيادها من سمك البلاميدا في البحر الأسود.

ومن جانب آخر أعرب مستهلكون عن سعادتهم للصيد الوفير للأسماك، الذي تسبب بانخفاض أسعار المأكولات البحرية.

تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات التركية سمحت في 1 سبتمبر/ أيلول الماضي بالصيد بعد موسم تكاثر الأسماك.