2.99 مليار دولار عوائد صادرات مواد البناء التركية في أغسطس الماضي

ارتفعت صادرات مواد البناء التركية 5.5 % في أغسطس/ آب الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2021، محققة عائدات بقيمة 2.99 مليار دولار.

وأوضحت جمعية صناع مواد البناء التركية "تركيا إيمساد"، في بيان، الأربعاء، أن الصادرات خلال الـ 12 شهراً الماضية، بلغت 34.78 مليار دولار، مسجلة بذلك رقماً قياسياً في الصادرات.

وأشارت أنه من حيث الكمية، تم تصدير 5.18 ملايين طن من مواد البناء، في حين بلغت قيمة الواردات 920 مليون دولار.

يشار أن تركيا احتلت المركز الخامس عالميا في مجال تصدير مواد البناء، بعد أن قفزت 4 مراتب في قائمة الدول الأكثر تصديرا في القطاع من المرتبة 9 إلى 5.