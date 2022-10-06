الصادرات التركية بالعملة المحلية تسجل زيادة 182 بالمئة الشهر الماضي

سجلت الصادرات التركية بالعملة المحلية ارتفاعاً 182 بالمئة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وحققت 16 مليارا و30 مليون ليرة.

وأوضح مراسل الأناضول بالاستناد لمعلومات حصل عليها من وزارة التجارة، أن صادرات تركيا بالعملة المحلية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري زادت 89 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 85 مليارا و24 مليون ليرة.

ووفقا لمعلومات الوزارة بلغت قيمة الصادرات التركية في سبتمبر الماضي 22.6 مليار دولار، بزيادة وصلت إلى 9.2 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم.

وفي سبتمبر الماضي، بلغ عدد البلدان التي استوردت منتجات تركية بالليرة 170 دولة، وارتفع عدد الشركات التركية التي صدّرت سلعها بالعملة المحلية إلى 6 آلاف و907 شركات.

وارتفع حجم التجارة الخارجية في سبتمبر 26 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وبلغ 55.6 مليار دولار.

وأشارت معلومات وزارة التجارة أن قيمة الواردات في الشهر المذكور بلغت 33 مليار دولار نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.