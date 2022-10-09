بـ 14.2 مليار دولار.. صادرات تركيا لألمانيا تسجل رقماً قياسياً

سجلت الصادرات التركية إلى ألمانيا، رقماً قياسياً، ببلوغ عائداتها 14 ملياراً و258 مليون دولار، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك أن ألمانيا باتت خلال الفترة المذكورة، السوق الأكثر استيراداً للصادرات التركية.

وبحسب البيانات، التي أحصتها وكالة الأناضول، حققت الصادرات التركية لألمانيا، نمواً بنسبة 10.6 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، فيما بلغت حصة ألمانيا 10.2 % ضمن إجمالي الصادرات التركية.

وحلّت الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الثاني بعد ألمانيا ضمن الدول الأكثر استيراداً من تركيا، وذلك بواقع 9 مليارات و270 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ 8 مليارات و404 مليون دولار.