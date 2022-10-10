إقبال كبير على الأجنحة التركية في معرض التجارة الدولي بنيجيريا

حظيت الأجنحة التركية في معرض أبوجا للتجارة الدولي بدورته الـ 17، بالعاصمة النيجيرية، باهتمام الكثير من الزوار، وبلغ معدل الزوار اليومي نحو 2000 زائر.

وأشرفت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية "موصياد"على الجناح التركي في المعرض، الذي اختتم أمس الأحد، واستمر لعشرة أيام.

وقال توفيق دميرال، رئيس "موصياد" في نيجيريا: إن 18 شركة تركية تعمل تحت مظلة الجمعية افتتحت 18 جناحاً في المعرض، مبيناً أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في نيجيريا.

وأوضح دميرال، في تصريح لوكالة الأناضول، أن الشركات التركية تعرض العديد من منتجاتها كالأثاث والسجاد والمنسوجات وأدوات التنظيف والصنابير وأنابيب "PVC" وإكسسوارات الأنابيب ومواد القرطاسية والأحذية وغيرها.

وأشار إلى أنه عندما تحدّث الشعب النيجيري عن المنتجات التركية فإن أول شيء يتبادر إلى أذهانهم هو جودة هذه المنتجات، مضيفاً: "لهذا السبب، فإن الناس هنا لديهم اهتمام كبير بالمنتجات التركية، وخاصة القرطاسية ومنتجات الأنابيب البلاستيكية التي نحضرها من تركيا".