الصادرات التركية إلى السعودية ترتفع 180 بالمئة عام 2022

سجلت الصادرات التركية إلى السعودية ارتفاعاً بنسبة بلغت 180 بالمئة، في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما حققت عائدات بقيمة 420.9 مليون دولار.

وبذلك تكون عائدات الصادرات التركية إلى السعودية بين يناير/ كانون الثاني ـ سبتمبر/ أيلول 2022، قد تجاوزت إجمالي صادرات العام الفائت التي بلغت 186.7 مليون دولار.

وتصدرت المواد الكيماوية قائمة المنتجات الأكثر تصديراً إلى السعودية في الفترة المذكورة، وذلك بواقع 73.5 مليون دولار، تلتها صادرات السجاد بـ 44.5 مليون دولار، ثم منتجات التعدين بـ 41 مليون دولار.

كما تصدر قطاع الخضروات والفواكه الطازجة قائمة المنتجات التركية الأكثر تصديراً للمملكة خلال الفترة، وحقق نمواً بنسبة 742 ألف و637 بالمئة، فيما بلغت عائداته 14 مليون و873 ألف دولار.