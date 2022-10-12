شركة التوصيل التركية "غيتير" تجري محادثات لشراء منافستها "غوريلاز"

تجري شركة "غيتير" التركية الناشئة للتسليم السريع محادثات متقدمة لشراء شركة "غوريلاز" المنافسة ومقرها برلين، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرغ نيوز يوم الاثنين.

وقال التقرير إن الصفقة المحتملة ستمنح شركة "غيتير" نطاقاً واسعاً في الأسواق الأوروبية الرئيسية بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا.

وأضافت بلومبرغ أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن، لكن الصفقة المقترحة ستكون مزيجاً من السيولة والأسهم.

وعملت شركة "غوريلاز" مع بنك "جي بي مورغان" الاستثماري في شهر يونيو/حزيران، على خططٍ لجمع التبرعات وغيرها من الخيارات الاستراتيجية التي تشمل بيع بعض أو كل أعمالها، كما أجرت الشركة محادثات مع بعض منافسيها حول إمكانية الاندماج أو البيع.

وبعد تأسيس شركة "غوريلاز" عام 2020، تمكنت بسرعةٍ من اجتذاب رأس المال في ذروة إغلاقات كوفيد-19، حيث شهدت زيادة في شعبية خدمات التوصيل لديها. لكنها اضطرت مؤخراً إلى تسريح عمالها والخروج من بعض الأسواق التي دخلتها.

وحول تعزيز دعم الشركة قال كاغان سومر الرئيس التنفيذي لـ "غوريلاز" في وقت سابق من هذا العام، إنهم يخططون للحصول على تمويل جديد لإعادة الشركة إلى الربحية.

في غضون ذلك، أنهت شركة "غيتير" جولة تمويل بقيمة 768 مليون دولار بقيادة مستثمر حكومي في أبوظبي والذي قدر الشركة بنحو 12 مليار دولار. وشارك في جولة التمويل صندوق أبوظبي للنمو و"ألفا ويف غلوبال" و"سيكويا كابيتال" و"تايغر غلوبال".

وقال متحدث باسم شركة "غيتير" للإعلام العالمي، إنهم "لا يستطيعون تأكيد أو نفي" تقرير بلومبرغ، بينما امتنعت شركة "غوريلاز" عن تقديم أي تعليق.