العراق الأكثر استيراداً.. صادرات تركيا للشرق الأوسط والخليج تصل 24.7 مليار دولار

أظهرت بيانات لمجلس المصدرين الأتراك بلوغ الصادرات التركية إلى بلدان الشرق الأوسط والخليج العربي، 24.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، وجاء العراق في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيراداً.

وبحسب البيانات التي أحصتها وكالة الأناضول، فإن صادرات تركيا إلى بلدان الشرق الأوسط والخليج العربي، حققت نمواً خلال الفترة المذكورة بنسبة 24.8 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وتصدر العراق قائمة دول الشرق الأوسط والخليج العربي الأكثر استيراداً من تركيا، وذلك بواقع 7 مليارات و507 ملايين دولار، تلته إسرائيل بـ 5 مليارات و111 مليون دولار، ثم الإمارات بـ مليارين و539 مليون دولار.

فيما بلغت الصادرات التركية، خلال الفترة المذكورة، إلى دولة قطر مليار و89 مليون دولار، وإلى السعودية 420 مليونا و865 ألف دولار.