إنتاج المركبات في تركيا يرتفع بنسبة 4 بالمئة

ارتفع إنتاج قطاع صناعة المركبات في تركيا خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 4 % مقارنة بنفس الفترة من 2021.

وأظهرت بيانات نشرتها جمعية صناعة المركبات، الأحد، بلوغ إنتاج القطاع 962 ألفًا و18 بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2022.

فيما بلغت صادرات قطاع المركبات من حيث العدد 687 ألفًا و966 مركبة، مسجلة زيادة بنسبة 2 %.

ووفقًا لبيانات صادرة عن اتحاد مصدري منطقة أولوداغ، ازدادت قيمة صادرات القطاع بنسبة 5 % وبلغت 22.6 مليار دولار.

وبحسب بيانات الاتحاد حتى شهر أغسطس/ آب الماضي، تصدرت ألمانيا قائمة الدول الأكثر استيرادًا لمنتجات القطاع من تركيا، وبلغت وارداتها في أغسطس 323 مليون دولار، تلتها فرنسا بـ 251 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 31 204 مليون دولار</span>