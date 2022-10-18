صادرات شاحنات السحب تحقق رقماً قياسياً في تركيا

حققت صادرات شاحنات السحب في تركيا في الفترة بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2022، رقماً قياسياً إذ بلغت مليارا و128 مليون دولار.

وفي معلومات حصل عليها مراسل الأناضول، الثلاثاء، من اتحاد مصدري صناعة السيارات في بورصة أن صادرات قطاع المبيعات الخارجية حقق 22 مليارا و325 مليونا و73 ألف دولار.

وزادت صادرات تركيا من شاحنات السحب في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بمعدل 80 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات شاحنات السحب خلال الفترة المذكورة من 628 مليونا و14 ألف دولار في 2021، إلى مليار و128 مليونا و797 ألف دولار في عام 2022، وهو أعلى رقم في تاريخ الجمهورية.

وتم تصدير 50 بالمئة من شاحنات السحب إلى دول الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا وبولندا وفرنسا.

وبلغت قيمة الصادرات إلى ألمانيا 187 مليونا و266 ألف دولار، و150 مليونا و684 ألف دولار إلى بولندا، و126 مليونا و725 ألف دولار إلى فرنسا.