نمو التجارة الإلكترونية في تركيا بنسبة 41 بالمئة

أعلنت جمعية موفّري البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في تركيا أن الربع الثالث من العام الجاري شهد نمو القطاع بنسبة 41 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وقال يوكسال أمين أوغلو، الناطق باسم الجميعة في بيان، الأربعاء، إن التجارة الإلكترونية في تركيا حققت نمواً من حيث العائدات، بنسبة 243 % خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة.

وأوضح أمين أوغلو، الذي يتولى أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "Projesoft" التركية للتكنولوجيا، أن قطاع اللوازم القرطاسية تصدر القطاعات الأكثر نمواً في مجال التجارة الإلكترونية، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الذي قبله.

وأضاف أن قطاع الملابس حقق نمواً في مجال التجارة الإلكتروني، بنسبة 34.1 % خلال الربع الثالث، فيما بلغ نمو مبيعات المنتجات الإلكترونية 7.9 %.