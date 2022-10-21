مرسين تستضيف القمة التركية العراقية السادسة للتجارة والاستثمار

نظمت في ولاية مرسين التركية اليوم فعاليات قمة التجارة والاستثمار السادسة التركية العراقية، بإشراف جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك-العراقيين، بمشاركة واسعة من البلدين.

وشارك في افتتاح القمة وزير إدارة ملف شؤون المكونات في إقليم شمال العراق آيدن معروف، ووزير الإعمار والإسكان دانا عبد الكريم، ومحافظ السليمانية هفال أبو بكر، ومدير عام مكتب التصدير في وزارة التجارة التركية محمد علي قيليج قايا.

وفي كلمة في افتتاح القمة، قال رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك-العراق محمد صالح جليك، إن الفعالية ستتناول العديد من القضايا التي تخص البلدين.

وأشار جليك إلى أن الجمعية تواصل تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين تركيا والعراق.