8 شركات تركية تشارك في المعرض الدولي للحافلات في إسبانيا

تشارك 8 شركات تركية في المعرض الدولي للحافلات "FIAA" بالعاصمة الإسبانية مدريد، وتطمح إلى تحقيق مزيد من النمو في السوق الإسبانية لما توفره من فرص كبيرة.

وتحاول الشركات التركية الاستفادة إلى أقصى حد من الفرص المتاحة في إسبانيا، باعتبارها إحدى أكثر الدول التي تروج للسيارات الكهربائية بموجب الاتفاقية الخضراء للاتحاد الأوروبي.

وبلغت قيمة صادرات شركات الحافلات التركية إلى إسبانيا 24 مليون يورو بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2022، ومن المتوقع أن ترتفع إلى الضعف على الأقل مع نهاية العام، وفق بيانات مكتب تركيا للاستشارات التجارية في مدريد.

ويعتبر المسؤولون التنفيذيون في الشركات الرائدة في القطاع أن تركيا هي "قاطرة أوروبا" في مبيعات الحافلات.

وقال مدير مجموعة الوظائف التجارية في شركة "أناضولو إيسوزو" هاكان كف أوغلو، إن معظم الحافلات في أوروبا يتم إنتاجها في تركيا.

وأعرب هاكان كف أوغلو عن شعوره بالفخر لرؤية شركات إنتاج الحافلات التركية في المعرض، مع وجود منافسة "لطيفة" بينها.

وأضاف أن أناضولو إيسوزو تصدر منتجاتها إلى 45 دولة، و75% منها إلى البلدان الأوروبية.

وتابع أن الشركة باعت 100 حافلة للسوق الإسبانية منذ مطلع 2022، وتهدف للوصول إلى 170 بحلول نهاية العام.

كما قال المدير التنفيذي لشركة "كارسان" التركية أوكان باش إن إسبانيا سوق مهمة لهم.

وأوضح أن الإسبان يحبون الحافلات، ولأنها بلد سياحي يوجد الكثير من الجولات والمؤتمرات.

وتابع: "كما أن إسبانيا منفتحة جدا وراغبة بالتكنولوجيا الحديثة، وبالنسبة للهيدروجين تأتي على رأس الدول المتلهفة لهذه الحافلات، وهذه فرصة لنا".

بدوره، قال مدير المبيعات الخارجية في شركة "BMC" طارق أوزلر إنهم شرعوا قبل عامين ببيع الشاحنات لإسبانيا واليوم ينطلقون في مبيعات الحافلات.

وأردف: "نتقدم بزخم ناجح، نريد أن نتواجد في إسبانيا عبر قطاع الحافلات كذلك، لدينا تطلعات جادة".

وأشار مدير التسويق والمبيعات الدولية في شركة "أوتوكار" بيركان صاغلام أنهم حققوا نموا في إسبانيا، لا سيما في مبيعات السيارات الكهربائية.

وأضاف صاغلام: "نخطط في 2022 لتسليم 90 مركبة، بزيادة 100% عن العام الماضي، ونتوقع زيادة 20%على الأقل العام المقبل".

ويستمرالمعرض بين 18 و21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة أكثر من 70 شركة من 15 دولة، وتحظى فيه تركيا بأكبر مشاركة كبلد أجنبي.