بدء موسم قطاف الرمان "الحجازي" في كيليس جنوبي تركيا

بدأ في ولاية كيليس جنوبي تركيا، موسم قطاف ثمار الرمان "الحجازي"، التي يبلغ إنتاج الولاية منها نحو 120 ألف طن سنوياً.

ويتوجه المزارعون في ساعات الصباح الأولى في قرية "يافوزلو" إلى كروم الرمان ويباشرون في قطاف الثمار الناضجة من أشجار الرمان.

وقال رئيس غرفة المهندسين الزراعيين بكيليس غوفان أوزدمير، لوكالة الأناضول، إن مساحة الأراضي المزروعة بالرمان الحجازي في الولاية، تبلغ حوالي 10 آلاف دونم.

وبين أوزدمير أن إنتاج الولاية من الرمان الحجازي يبلغ 120 ألف طن سنويا.

وأوضح أن ثمار الرمان التي يتم حصادها سيتم تصديرها، مضيفاً: "نصدر إلى العديد من الدول مثل ألمانيا وقطر والعراق".