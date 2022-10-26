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وزير المالية التركي يلتقي بمديري ومسؤولي شركات وأوساط مالية دولية في الرياض

وكالة الأناضول للأنباء
نشر في 26.10.2022 09:41
آخر تحديث في 26.10.2022 09:42
من لقاءات وزير المالية في الرياض عن الصفحة الرسمية للوزير على تويتر من لقاءات وزير المالية في الرياض (عن الصفحة الرسمية للوزير على تويتر)

التقى وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، الثلاثاء، بمديري ومسؤولي شركات متعددة الجنسيات وأوساط مالية دولية في الرياض التي يزورها مشاركاً في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" السادس.

وقال نباتي في سلسلة تغريدات إنه التقى خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار.

وأضاف: "تبادلنا خلال اللقاء وجهات النظر حول الفرص التي تتيحها بلادنا التي تنمو وتنتج عبر النموذج الاقتصادي التركي".

كما ذكر أنه التقى مع مديري ومسؤولي شركات أخرى، لافتا أنه بحث في لقاءاته "النموذج الاقتصادي التركي" والتطورات الإيجابية التي حققها اقتصاد تركيا الفترة الأخيرة.

وتابع: "نقلنا الإمكانات الاستثمارية القوية في تركيا، وأسعدنا رؤية تواصل اهتمام المستثمرين بتركيا بتزايد مطرد".

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