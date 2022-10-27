"ترنديول" توقع اتفاقية لتصدير السلع التركية إلى السوق السعودية

أعلنت شركة "ترنديول" التركية للتسوق والتجارة الإلكترونية، الخميس، توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة "فواز الحكير" المساهمة السعودية، لعرض السلع المنتجة في تركيا للعملاء في السوق السعودية.

وذكرت ترنديول "Trendyol"، في بيان، أن اتفاقية التعاون وقعها الجانب التركي في مراسم رسمية أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، ورئيس مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية براق داغلي.

فيما حضر مراسم التوقيع من الجانب السعودي، وزيرا المالية محمد بن عبد الله الجدعان، والاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح.

وأوضح البيان أن الاتفاقية تأتي في إطار "مؤتمر مستقبل الاستثمار" الذي يقام هذا العام بنسخته السادسة في الرياض، حيث حضر مراسم التوقيع كذلك، رئيس مجموعة ترنديول تشاغلايان تشيتين، والمدير التنفيذي لشركة فواز الحكير، محمد مراد.

وتنص اتفاقية التعاون على عرض "ترنديول" السلع المنتجة في تركيا للعملاء في السوق السعودية، إضافة إلى تأسيس تعاون بين الشركتين للاستفادة من فرص النمو الأخرى بما فيها افتتاح متاجر حقيقية لـ "ترنديول" داخل الأراضي السعودية.

وأعرب وزير الخزانة والمالية التركي عن ثقته بمواصلة أوجه التعاون بين البلدين، مؤكداً أن تركيا تعتبر دولة مهمة للغاية من ناحية سلسلة التوريد العالمية، بفضل بنيتها التحتية الإنتاجية القوية والمرنة، والقوى العاملة المؤهلة، حسب ما جاء في البيان الذي نقلته وكالة الأناضول.

ولفت نباتي إلى أن بلاده تمتلك كفاءات وإمكانات مهمة يمكن توظيفها في تعزيز فرص التعاون مع دول المنطقة القريبة من تركيا على أساس المنفعة المتبادلة، مرحّباً بتوقيع اتفاقية التعاون بين الشركتين.

وأبدى اهتمامه البالغ بإيصال السلع المنتجة في تركيا إلى المستهلكين في السوق السعودية، معرباً عن اعتقاده بأن هذه البداية، الاتفاقية بين الشركتين، التي تعد نموذجاً جيداً للتعاون بين تركيا والسعودية في مجال التجارة الإلكترونية سوف تتواصل مستقبلا.

بدوره، قال رئيس مجموعة ترنديول، إن اتفاقية التعاون تعد خطوة أولى في شراكة مهمة استراتيجياً من حيث زيادة حجم التجارة الإلكترونية الثنائية بين تركيا والمملكة العربية السعودية، وأن شركته ستصدر إلى السعودية في المرحلة الأولى السلع المنتجة محلياً داخل 600 مصنع تركي بالتعاون مع شركة فواز الحكير.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذ لشركة فواز الحكير، عن شكره للمسؤولين السعوديين والأتراك على دعمهم لتوقيع الاتفاقي، مؤكداً أن شركته ستلعب دوراً مهماً في زيادة البصمة المادية الرقمية لشركة ترنديول بالسعودية.

وبيّن مراد أن "ترنديول" تواصل الارتقاء في مجال التجارة الإلكترونية، معرباً عن أمله أن تدعم خبرات شركته الواسعة في تجارة التجزئة متعددة القنوات نمو العلامة التجارية في السعودية وخارجها.