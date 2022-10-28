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الأمير الوليد بن طلال يعلن أنه سيحتفظ بحصته في تويتر

وكالة رويترز للأنباء
إسطنبول
نشر في 28.10.2022 20:51
الأمير الوليد بن طلال، 2014 AP الأمير الوليد بن طلال، 2014 (AP)

أعلنت شركة المملكة القابضة السعودية والمكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال بأنها ستحتفظ بحصتها في أسهم تويتر وهي بقيمة 1.89 مليار دولار، رغم استحواذ إيلون ماسك على الشركة، وذلك وفق بيان نشره الأمير على تويتر، اليوم.

واستحوذ ماسك على ملكية الشركة اليوم الجمعة، وقال إنه يرغب في تقليص القيود على المحتوى الذي يمكن نشره على منصة التواصل الاجتماعي المؤثرة.

ويملك صندوق الثروة السيادي السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 16.9 بالمئة من شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد.

ونال الأمير الوليد شهرة عالمية بعدما راهن بنجاح كبير على بنك سيتي جروب في التسعينيات وكان من أوائل المستثمرين في شركة أبل.

وجنى الأمير أيضا مئات الملايين من الدولارات من الاستثمار في شركات مثل أوبر تكنولوجيز وتويتر.

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