الأمير الوليد بن طلال يعلن أنه سيحتفظ بحصته في تويتر

أعلنت شركة المملكة القابضة السعودية والمكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال بأنها ستحتفظ بحصتها في أسهم تويتر وهي بقيمة 1.89 مليار دولار، رغم استحواذ إيلون ماسك على الشركة، وذلك وفق بيان نشره الأمير على تويتر، اليوم.

واستحوذ ماسك على ملكية الشركة اليوم الجمعة، وقال إنه يرغب في تقليص القيود على المحتوى الذي يمكن نشره على منصة التواصل الاجتماعي المؤثرة.

ويملك صندوق الثروة السيادي السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 16.9 بالمئة من شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد.

ونال الأمير الوليد شهرة عالمية بعدما راهن بنجاح كبير على بنك سيتي جروب في التسعينيات وكان من أوائل المستثمرين في شركة أبل.

وجنى الأمير أيضا مئات الملايين من الدولارات من الاستثمار في شركات مثل أوبر تكنولوجيز وتويتر.