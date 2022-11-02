أردوغان يعلن استئناف نقل شحن الحبوب عبر البحر الأسود

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان إعادة تشغيل ممر شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية، بعدما تعلق العمل فيه إثر تعليق روسيا مشاركتها في الغرفة المشتركة في اسطنبول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الأربعاء، في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أنه أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأنه سيجري اليوم اتصالا مماثلا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن ممر الحبوب.

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، "نظرا لاستخدامه من قبل أوكرانيا في خوض عمليات قتالية ضد روسيا".

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.