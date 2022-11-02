كوفيد يجبر الصين على إغلاق المنطقة المحيطة بأكبر مصنع لأجهزة آي فون في العالم

فرضت السلطات الصينية تدابير إغلاق صحي في المنطقة المحيطة بمصنع لهواتف "آي فون"، هو الأكبر من نوعه في العالم، بعد رصد بؤرة إصابات بفيروس كوفيد-19.

ويتعين على المنطقة الاقتصادية المحيطة بمطار تشنغتشو (وسط)، حيث يقع المصنع الذي تديره مجموعة "فوكسكون" التايوانية، لزوم الإغلاق لمدة سبعة أيام، بحسب بيان رسمي صدر اليوم.

سجلت إصابات بكوفيد منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر في هذا المصنع الذي يوظف أكثر من 200 ألف شخص.

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الموظّفين، بعضهم يحمل حقائب، يفرون من الموقع عبر تسلق السياج ثم السير على طريق للعودة إلى منازلهم.

وتضمنت بعضها شهادات لموظفين يشكون من ظروف عملهم والافتقار إلى وسائل الحماية من الفيروس.

وقالت السلطات المحلية إنه يتعين على سكان المنطقة الاقتصادية "عدم مغادرة منازلهم" إلا في حال الضرورة، اعتباراً من الأربعاء.

وقالت المنطقة الاقتصادية لمطار تشنغتشو في وسط الصين إنها ستفرض مجددا إجراءات بأثر فوري بما يشمل منع كل السكان من الخروج ولن تسمح إلا للمركبات المصرح لها بالتحرك على الطرق. وستبقى تلك القيود مفروضة حتى التاسع من نوفمبر تشرين الثاني.

وفوكسكون هي أكبر مصنع لهواتف آيفون، إذ تنتج 70 بالمئة من الشحنات العالمية وينتج أغلبها من مصنع تشنغتشو الذي يعمل به نحو 200 ألف موظف وعامل. ولدى الشركة مواقع إنتاج أخرى أصغر في الهند وجنوب الصين.

ولم يوضح إعلان المنطقة الصناعية كيف ستنطبق تلك الإجراءات على فوكسكون. ولم تستجب شركتا فوكسكون وأبل بعد لطلبات للتعليق.

الصين هي آخر قوة اقتصادية كبيرة تطبق سياسة متشددة لمكافحة كوفيد تشمل عمليات إغلاق متكررة وفحوصات للسكان مرات عدة أسبوعيا وفترات حجر طويلة.