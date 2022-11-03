السياح في تركيا ينفقون 1.22 مليار دولار على الهدايا التذكارية

حققت نفقات الهدايا التذكارية للمواطنين المغتربين والسياح الأجانب في تركيا، نمواً خلال 9 أشهر من العام الجاري، بنسبة مليارا و22 مليون دولار.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، الخميس، فإن نفقات الهدايا التذكارية للمغتربين والأجانب ارتفعت 82.4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت نفقات الهدايا التذكارية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، 560 مليون دولار.

وتجاوزت نفقات الهدايا للسائحين خلال 9 أشهر من 2022، إجمالي نفقات السائحين عام 2021.

ويذكر أن تركيا حققت عائدات من السياحة خلال يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول العام الجاري، بنسبة 35 مليارا و28 مليون دولار.