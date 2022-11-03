سيارة "توغ" التركية محلية الصنع تتلقى أولى طلباتها الدولية

بفخر كبير وبكثير من الآمال المدعومة بالعمل الحثيث تم افتتاح مصنع سيارات "توغ" التركية محلية الصنع في منطقة "غمليك" التابعة لولاية بورصة نهاية الأسبوع الماضي، وقد بدأت السيارة بالفعل في جذب انتباه المستوردين في الخارج.

وتلقت شركة Togg أول طلبية دولية لها في وقت مبكر بُعيد الافتتاح، إذ قام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف شخصياً بتثبيت أمر الشراء مع الرئيس رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية.

وأعلن الرئيس التركي لوسائل الإعلام المحلية في بث مباشر، أن علييف يريد شراء سيارتين لنفسه.

في غضون ذلك، أشارت التقارير إلى أن سيارات اللعب التي يوزعها الرئيس أردوغان على الأطفال كهدايا، ستكون على شكل سيارات "توغ" من الآن فصاعداً.

وبالفعل بدأ المواطنون في بيع سياراتهم الحالية استعداداً لاقتناء سيارات "توغ" التركية محلية الصنع، بعد أن لاقت السيارات الكهربائية ذات الجودة العالية حماساً كبيراً في البلاد كأحد مشاريع رؤية تركيا لعام 2023.

وبمجرد أن أشار الرئيس أردوغان في فبراير/شباط إلى البيع المسبق للسيارة، بدأت الإعلانات بعنوان "للبيع بداعي شراء سيارة توغ" تظهر على منصات البيع المستعملة. وقام المواطنون بطرح سياراتهم الحالية للبيع على الإنترنت من أجل شراء توغ، التي ستدك الطرقات في مارس/آذار 2023.

من جانبه قال وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي إنه أعطى تعليمات لضمان إمكانية الوصول إلى "توغ" لجميع السكان.

وأضاف:"لقد بدأت وزارتنا عملها على أرض الواقع، وتحدثنا إلى البنوك العامة مثل بنك زراعات وبنك هالك وبنك وقف وبنوك المشاركة لدينا، وستقدم تلك البنوك الدعم اللازم لتعزيز الوصول إلى هذه المركبات".

وفي تغريدة أطلقتها إدارة شركة "توغ" على تويتر تحدثت فيها عن مزيد من النماذج الجديدة للسيارة التركية قائلةً: "بينما قمنا بطرح أول جهاز ذكي لدينا في نموذج C-SUV، نعمل حالياً على تقديم نماذج C-Sedan و C-X Coupé، اللتين يستمر العمل عليهما بما يتماشى مع خططنا".