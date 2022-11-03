صادرات البندق التركي تحقق ملايين الدولارات في شهرين

حققت عائدات الصادرات التركية من البندق 314 مليونا و938 ألف دولار، خلال أول شهرين من بدء موسم التصدير الحالي 2022/2023.

ويعد ايلول وتشرين الأول الماضيين، أول شهرين من موسم التصدير الجديد، ووصلت كمية البندق المصدر خلال هذه الفترة إلى 56 ألفا و662 طنا، ووفقاً لبيانات اتحاد مصدري منطقة البحر الأسود.

وتحتل تركيا المركز الأول عالمياً في إنتاج البندق بنسبة إنتاج تبلغ 70%، أي نحو ثلثي الإنتاج العالمي من البندق.

وفي عام 2020، افتتحت وزارة الثقافة والسياحة متحف البندق في ولاية أوردو التركية شمال شرقي البلاد، للتعريف بمراحل زراعة أشجار البندق ورعايتها ثم حصاد الثمار، وصولاً إلى استخداماته المتعددة، بالإضافة إلى شرح علاقة البندق الوثيقة بالثقافة الشعبية للريف التركي.