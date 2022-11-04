"موصياد" تعلن إطلاق مشروعين لإكساب ديناميكية للتجارة الدولية

أعلنت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين "موصياد" التركية عن مشروعيها الجديدين "مكتب دعم الاستثمار "MÜSİAD Invest"، و"مكتب التجارة"، لإكساب ديناميكية للتجارة الدولية.

وأشارت الجمعية في بيان، الجمعة، إنه جرى التعريف بالمشروعين خلال معرض "موصياد إكسبو"، الذي انطلق بنسخته الـ 19 في إسطنبول، الأربعاء.

وقال رئيس "موصياد" محمود أصملي، إنهم عازمون على تسريع جهودهم المتعلقة بالاستثمارات الهادفة إلى التصدير، وتعزيز الإنتاج والتوظيف، بحسب البيان.

وأفاد أن المشروعين الجديدين للجمعية، من شأنهما "إضفاء ديناميكية على التجارة الدولية"، لافتاً إلى أنهم سيرشدون المستثمرين ورواد الأعمال من خلال مكتبي "دعم الاستثمار" و"التجارة".

بدوره قال رئيس مكتب دعم الاستثمار، محمد علي أوز أكان، إن مكتبهم سيقدم خدمة استشارات شاملة عبر بنية تحتية تكنولوجية قوية.

ولفت إلى أن المشروع الذي تم التعريف به في "موصياد إكسبو"، "لقي اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين".

بدوره، قال رئيس مكتب التجارة الذي أطلقته "موصياد"، عبد الله بوزأطلي، إن هذا المشروع يهدف للمساهمة في صعود ماركات عالمية جديدة، من مختلف أرجاء منطقة الأناضول.

ونوه بوزأطلي إلى أن المكتب سيسهم في زيادة أرقام صادرات مدن الأناضول، وسيكون مرشدا لرجال الأعمال الراغبين بالانفتاح على الأسواق الدولية.