وزير التجارة الجزائري: تركيا من أوائل الدول المستثمرة في بلادنا

ضمن فعاليات أشغال النسخة الرابعة للمنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط حول التجارة والاستثمار المنعقد في إسطنبول، التقى وزير التجارة الجزائري كمال رزيق مع نظيره التركي محمد موش، الجمعة، وبحثا سبل تطوير العلاقات التجارية الثنائية.

وجاء في بيان لوزارة التجارة الجزائرية: "في إطار مشاركته، التقى رزيق مع موش وتناولا طرق وسبل تطوير العلاقات التجارية الجزائرية التركية".

وأضاف أن ذلك جاء "في إطار القوانين الجديدة المحفزة المعمول بها في الجزائر"، في إشارة لقانون الاستثمار الجديد، الذي تقول السلطات إنه تضمن إجراءات تحفيزية غير مسبوقة.

ووفق البيان، "بحث الوزيران أيضا آليات تعزيز العلاقات التجارية ورفع حجمها".

وخلال زيارته تركيا منتصف مايو/ أيار الماضي، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن علاقة البلدين "قوية جدا"، معربا عن الاستعداد لتطويرها إلى "أعلى مستوى".

وأكد الرئيس الجزائري في حينه، "أهمية العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة لا سيما الاقتصادية والسياسية والتاريخية".

وذكر أن "الاستثمارات التركية في الجزائر تأتي في المرتبة الأولى من بين الدول التي تستثمر بها تركيا حيث بلغت أكثر من 4 مليارات دولار، وإن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار سنويا".