عمليات زراعة الأعضاء تعود للازدهار في تركيا بعد تأثرها بسبب تفشي كوفيد

تسببت جائحة كوفيد-19، التي تم اكتشافها لأول مرة في ووهان بالصين عام 2019 وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء العالم، في مشاكل خطيرة في تحديد وعلاج العديد من الأمراض، كما تأثرت التبرعات سلباً بتفشي الوباء في جميع أنحاء العالم.

وعليه، فقد انخفض عدد عمليات زراعة الأعضاء في تركيا خلال الجائحة ولوحظ الانخفاض الأكبر بشكل خاص في عمليات زراعة القلب والرئة. ويوجد في تركيا حوالي 22.735 مريضاً على قائمة الانتظار لعمليات زراعة الأعضاء والأنسجة، وفقاً لوزارة الصحة.

وتشير بيانات وزارة الصحة، إلى إجراء 84 عملية زراعة قلب في تركيا عام 2019، و21 عملية عام 2020، و24 عام 2021. في حين أجريت 21 عملية زراعة رئة عام 2021 مقارنة بـ 33 عملية عام 2019.

من جانبه صرح "أيوب قهوجي" مدير المؤسسة التركية لزراعة الأعضاء، أن 592.893 شخصاً لديهم بطاقات للتبرع بالأعضاء. ومن المدهش أنه في دولة كبيرة مثل تركيا التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، لا يوجد الكثير من المتطوعين المساهمين.

وعلقت الوزارة على بيانات عمليات الزراعة، أن 809 من هؤلاء المرضى مصنفون تحت عمليات زراعة القلب والرئة والكلى والكبد، و265 مريضاً لعمليات البنكرياس ومريض واحد للأمعاء الدقيقة و39 للرئة و1980 للكلية و1209 عملية زرع قرنية.

بعبارة أخرى، انخفض في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، معدل قبول التبرع بالأعضاء بين أسر المرضى الذين وافتهم المنية في وحدات العناية المركزة إلى 17%.

وأضاف: "تتمتع تركيا بخبرة كبيرة في عمليات زراعة الأعضاء من متبرعين أحياء بالإضافة إلى أنسجة الأعضاء وزرع الخلايا ذات السعة العالية. وهذا أمر مهم للغاية، ولكن من أجل ضمان الإمداد الكافي بالأعضاء، يحتاج النظام الصحي إلى التحسين ورفع التوعية بالتبرع بالأعضاء بين عامة الناس".

ووفقاً لقهوجي، ينتظر 22.735 شخصاً في تركيا عمليات زرع الأعضاء لكنهم لم يتمكنوا من إجرائها لعدم وجود عدد كافٍ من المتبرعين: "ما زلنا نعمل على اللحاق بأدائنا في فترة ما قبل الوباء من حيث عدد عمليات زراعة الأعضاء".

يذكر أنه في العام الماضي، خضع 21 شخصاً لعمليات زراعة الرئة، واعتباراً من 30 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، بلغ عدد الأشخاص الذين خضعوا لنفس العملية 9 أشخاص فقط.

هذا وقد أعلن الدكتور "أوزغور يغيت" كبير أطباء مستشفى التدريب والبحوث "شيشلي حميدية إتفال"، أنهم تمكنوا من إجراء عمليات زرع الكلى من الجثث في 10 مرضى فقط منذ يناير/كانون الثاني. وقال: "لدينا القدرة على إجراء عمليات زرع كل يوم، لكن لا يمكننا العثور على عدد كافٍ من المتبرعين".

ووفقاً ليغيت لا يزال آلاف المرضى ينتظرون الحصول على أعضاء في تركيا، وهي واحدة من أفضل الدول في العالم لعمليات زرع الأعضاء، نظراً لعدم وجود تبرعات كافية بعد الموت الدماغي. وأشار إلى أن عمليات الزرع التي يمكن أن تكلف مئات الآلاف من الدولارات في دول أخرى، تتم مجاناً تماماً في تركيا، وحث أسر المتوفين على أن يكونوا أكثر تفهماً للتبرع بالأعضاء حتى يمكن زيادة عدد عمليات الزراعة. وأضاف: "لا تزال زراعة الأعضاء هي المسار الرئيسي لعلاج الاضطرابات المختلفة. ومرة أخرى، ندرك جميعاً أن المتبرعين الذين ماتوا، أو دخلوا في الموت الدماغي، هم المصدر الأساسي لزرع الأعضاء".

ومضى بالقول: "الحقيقة، أن مجرد التصريح بأنني تبرعت بأعضائي والحصول على بطاقة التبرع بالأعضاء غير كاف. بل يجب على العائلات أيضاً إعطاء الموافقة على إنجاز التبرع بعد حدوث الموت الدماغي. ويجب أن تكون العائلات على دراية بهذا الخطر، وليس فقط الأفراد الذين يتبرعون بأعضائهم".

بدورها أشارت طبيبة العيون الدكتورة جيران يشيلكايا، الطبيبة المسؤولة عن زراعة القرنية، إلى أن سجلات وزارة الصحة تظهر أن هناك ما يقرب من 1500 مريض بحاجة إلى زراعة القرنية، وقدمت المعلومات التالية: "هؤلاء المرضى عادة ما يعانون من فقدان شديد في الرؤية، ولديهم فقد بالبصر بإحدى العينين أو كلتيهما، ويكافحون من أجل الحفاظ على الحياة اليومية. ومن بينهم بالغون وأطفال على حد سواء. لكن العائلات تشعر بالرعب من هذه العملية مع أنه عندما يتبرع شخص ما بالقرنية، تتم إزالة الطبقة الشفافة الرقيقة الموجودة في عينه دون التأثير على باقي جسده، ولا تتأثر سلامة العين نهائياً في عملية التبرع".

تجدر الإشارة إلى أن أفضل فرق زراعة الأعضاء في العالم توجد في تركيا، حيث يمكن لـ 774 وحدة زراعة، تتراوح من الكلى إلى الأمعاء الدقيقة، علاج عدد كبير من مرضى زراعة الأعضاء. ويوجد في إسطنبول وحدها 85 من هذه الوحدات.