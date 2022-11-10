الصادرات الزراعية التركية تسجل أعلى مستوى لها في 10 أشهر

أظهرت البيانات الرسمية أن الصادرات الزراعية التركية لا تزال قوية بالرغم من الرياح العالمية المعاكسة، فيما حققت مبيعات تركيا الزراعية الخارجية أفضل فتراتها على الإطلاق من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقاً لبيانات جمعية المصدرين الأتراك، قفزت الشحنات الصادرة من المنتجات الزراعية بنسبة 17.3% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى ما يقرب من 27.53 مليار دولار.

وشكلت المبيعات حوالي 13.1% من إجمالي صادرات تركيا التي وصلت أيضاً إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر، وارتفعت بنسبة 15.4% عن العام الماضي لتصل إلى 209.5 مليار دولار، بحسب الأرقام الرسمية.

واتضح انتعاش المبيعات بالرغم من تزايد مخاطر حدوث ركود في الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية المستمرة، وعلى رأسها الاجتياح الروسي لأوكرانيا وخاصة أن البلدين يُعرفان بأنهما أسواق مهمة للصناعة الزراعية التركية.

وتواصل تركيا جهودها لتنويع الأسواق في محاولة للوصول إلى هدف التصدير البالغ 250 مليار دولار الذي حددته لهذا العام بعد أن وصلت إلى 225 مليار دولار عام 2021.

وقفزت الشحنات الصادرة من الحبوب والبقول ومنتجات البذور الزيتية بنسبة 27.3% لتصل إلى رقم قياسي بلغ 9.3 مليار دولار. كما بلغت صادرات الحبوب والبقول ومنتجات البذور الزيتية أكثر من مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول وحده، مسجلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق على أساس شهري.

كذلك حققت الفاكهة والخضروات أيضاً أعلى مبيعاتها في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول، وارتفعت بنسبة 24.6% لتصل إلى 2 مليار دولار. وأظهرت البيانات أن مبيعات تربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية ارتفعت بنسبة 25.8% إلى 3.36 مليار دولار، بينما ارتفعت مبيعات الفاكهة المجففة بنسبة 3% ووصلت إلى 1.6 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن العراق كان أكبر مشترٍ للمنتجات الزراعية التركية، واستورد ما قيمته 1.92 مليار دولار من الحبوب والبقول ومنتجات البذور الزيتية، و339 مليون دولار من الفواكه والخضروات، و633.7 مليون دولار من تربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية.