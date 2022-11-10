صادرات قطاع الصناعة تتجاوز 150 مليار دولار خلال 10 أشهر

أظهرت بيانات صادرة عن مجلس المصدرين الأتراك بلوغ عائدات تركيا من صادرات القطاع الصناعي، 154 مليار و243 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

وبحسب البيانات، التي أحصتها وكالة الأناضول، عن مجلس المصدرين، فإن صادرات الصناعة حطمت رقماً قياسياً خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وحققت صادرات القطاع الصناعي نمواً بنسبة 21.1 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وبذلك يكون القطاع الصناعي قد رفع حصته ضمن إجمالي صادرات تركيا، إلى 73.6 %.

يشار إلى أن صادرات قطاع الصناعة في تركيا، سجلت رقماً قياسياً جديداً في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري 2022، بعد تحقيقها عائدات بقيمة 139.3 مليار دولار، واحتلت ألمانيا المركز الأول بين الدول المستوردة لمنتجات قطاع الصناعة تلتها إيطاليا ثم هولندا.